Capotreno aggredita da due donne

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

19.12 Unadi 32 anni è statada una madre e una figlia senza biglietto sul treno Intercity in viaggio da Milano a Ventimiglia. L'aggressione all'altezza della stazione di Finale Ligure (Savona). Stava verificando i biglietti per vidimarli.Le passeggere che non l'avevano l'hanno spintonata e l'hanno buttata a terra.E'stata ricoverata per le ferite ed è sotto choc. E' l'ultima di una serie di aggressioni sui treni regionali. Unera stato accoltellato a Rivarolo (Genova). Unada tre a Savona