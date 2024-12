Lettera43.it - Caos in Corea del Sud, il presidente Yoon rischia l’impeachment

Sei partiti di opposizione indel Sud hanno annunciato che mercoledì presenteranno la messa in stato d’accusa delSuk-yeol dopo ildella legge marziale durata appena sei ore, con il deposito della mozione di impeachment in parlamento e la sua votazione ritenuta «possibile già entro la fine della settimana». Lo riportano i media di Seul.necessita dei voti di più di due terzi del parlamento, servono cioè 201 voti dei 300 deputati del parlamento. Le opposizioni contano 192 parlamentari, ma al voto potrebbero unirsi anche alcuni deputati del partito di, il Partito del potere popolare, che hanno criticato la decisione deldi imporre la legge marziale dicendo di non essere stati informati, e martedì in 10 hanno votato per respingere la legge marziale.