Brian Thompson, chi era il Ceo di United Healthcare ucciso a New York

, amministratore delegato della compagnia assicurativaquesta mattina a Newguidava la società dall’aprile del 2021. Prima di questo ruolo, era stato Ceo dell’attività dei programmi governativi di, tra cui Medicare & Retirement, la più grande attività dedicata alle esigenze di salute e benessere degli anziani e di altri beneficiari di Medicare e Community & State, che fornisce prodotti e servizi sanitari agli stati che si prendono cura degli svantaggiati economicamente, degli indigenti dal punto di vista medico e di coloro che non beneficiano della copertura sanitaria finanziata dal datore di lavoro.era stato anche amministratore delegato dell’organizzazione Medicare & Retirement. Entrato a far parte diHealth Group nel 2004 nello sviluppo aziendale lavorando su fusioni e acquisizioni da allora aveva ricoperto numerose posizioni di leadership tra cui direttore finanziario perEmployer & Individual, Community & State e Medicare & Retirement e, all’inizio della sua carriera, era stato anche Cpa praticante presso PricewaterhouseCoopers, in qualità di manager nel gruppo Transaction Advisory Services della pratica di revisione.