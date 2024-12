Alcaraz | Prima o poi vincerò gli Australian Open

Leggi su Sportface.it

“Sono sicuro cheo poi diventerò campioneo. Speriamo che accada quest’anno (il prossimo)”. Queste le parole di Carlosin un punto stampa con i giornalisti a New York, dove questo mercoledì parteciperà ad un’esibizione di tennis nel leggendario Madison Square Garden. Il campione in carica di Roland Garros e Wimbledon ha seguito da spettatore la partita tra New York Knicks e Orlando Magic, vinta dalla squadra di Thibodeau. “Non è facile capire a che punto della condizione si è a inizio stagione. Tutti daranno il massimo perché saranno freschi dopo le vacanze. Ho fatto le mie vacanze con famiglia e amici senza pensare al tennis per potermi riposare mentalmente e fisicamente. Ora tornerò ad allenarmi in vista di Melbourne”, continua.Sulla partnership Djokovic-Murray: “Penso che Andy sia l’allenatore giusto per Novak.