Al bar le danno il detersivo passa dieci giorni in coma | tragedia sfiorata a Bologna

, 4 dicembre 2024 – “Ho bevuto un bicchiere d’acqua al bar e sono stata inper quasi. Tuttora faccio fatica a parlare e a mangiare. Non sono più in grado di lavorare e ho quattro figli da sfamare. Non so ancora se i danni sono permanenti. E non ho ricevuto nemmeno delle scuse”. Non sarebbe stata acqua, maper lavastoviglie quello nel bicchiere. Ora trova la forza di raccontare tutta la storia, questa mamma di 48 anni che, entrata nel solito bar per consumare la colazione, si è trovata in un incubo che sembra senza fine: dimessa solo qualche giorno fa dal Sant’Orsola, dove è stata intubata, è tornata a casa ma adesso deve fare i conti con le lesioni gravissime riportate. I fatti. Il 2 novembre, attorno alle 8.30, la 48enne è andata a fare colazione, come sempre, in un bar in zona Savena, a, un locale che frequentava spesso in quanto prestava servizio come colf nel palazzo di fronte.