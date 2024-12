Gamberorosso.it - A Canicattì c'è un ristorante nascosto in un'antica cisterna di epoca spagnola

«È una scommessa per me vivere qui», dice Mario Peqini. All'attivo anni in alcune delle cucine più blasonate d'Italia (tra le altre quelle di Piazza Duomo ad Alba e de Il Luogo di Aimo e Nadia a Milano), Peqini è chef e pasticcere, parte originaria di quel collettivo chiamato Pass121 che vedeva al suo interno fuori classe come Fabrizio Fiorani e Loretta Fanella, talenti capaci di creare connessioni dirette tra cucina e pasticceria, mettendo insieme tecniche, rigore scientifico, visionarietà. Lo avevamo perso di vista per un certo periodo, complice anche la foschia che l'del Covid ha lasciato cadere sulle cose. Oggi lo ritroviamo a, nell'agrigentino, non proprio l'epicentro dell'alta ristorazione; «L'entroterra siciliano è difficile – commenta – non ci sono troppe persone che danno valore al meridione».