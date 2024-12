Lanazione.it - "Vittoria in rimonta di inestimabile valore"

Il GhiviBorgo centra un pronto riscatto e forse anche qualcosa di più, tornando da Foligno con tre punti di platino, che riportano i Colchoneros al terzo posto in classifica, scavalcando proprio la formazione umbra. Su un campo difficilissimo, al cospetto di un avversario in serie positiva, strutturato per rimanere nella parte nobile della classifica, i ragazzi di Tommaso Bellazzini sfoderano una prestazione di personalità: "Gara equilibrata, che la squadra ha bene interpretato, contro un Foligno forte in ogni reparto. Buono il nostro approccio fino alla rete del vantaggio, poi la reazione del Foligno per il giusto pareggio, con cui si è chiusa la prima frazione. In avvio di ripresa il vantaggio umbro, in un momento nel quale - spiega - , siamo andati un po’ in difficoltà. Ma la cosa che mi è piaciuta di più è il modo in cui i miei calciatori non si sono scomposti, hanno continuato a giocare e, in trasferta, su un terreno piuttosto brutto e contro un avversario in fiducia, non era certo facile, anzi tutt’altro".