Ilrestodelcarlino.it - Vende tre Rolex per 26mila euro, ma gli assegni circolari erano falsi

Pesaro, 3 dicembre 2024 – Condannato un truffatore specializzato in. Il giudice monocratico di Pesaro ha condannato ieri un 26enne campano a un anno di reclusione e 900di multa per una truffa legata alla vendita dicompiuta nel pesarese. E non è la prima volta che il giovane finisce nei guai per truffa. Sempre per i, infatti, il 26enne ha procedimenti pendenti anche in altre parti d’Italia. Il giovane condannato ieri aveva acquistato tresu internet con un assegno circolareficato da 25mila. Il pm aveva chiesto per lui, a ottobre scorso, una pena di 9 mesi e 900di multa. L’accusa di cui ha risposto il 26enne campano, difeso dall’avvocato Andrea Paponi, è di truffa per aver raggirato una donna del pesarese che aveva messo in vendita deisu Subito.