Formiche.net - Tutte le difficoltà di Parigi sulla Difesa, che rischia di rimanere indietro in Europa

Leggi su Formiche.net

Se l’dellastenta a decollare, anche la Francia non se la passa troppo bene. Nel panorama Ue,rimane forse l’attore militare più importante, ma il suo prestigio è da ricondurre più a rendite del passato che a prospettive presenti. La Francia ha sempre mantenuto un perimetro di esclusività nazionale nei riguardi delle proprie Forze armate e dell’industria della, non disdegnando però collaborazioni europee che tenessero aperta la porta a un futuro a guida francese per il continente. Adesso,registrasia in casa sia nei programmi europei. E poco c’entra la nuova probabile crisi di governo, le ragioni di questasonoriconducibili al tema del difficile riarmo europeo. Mentre l’Assemblea Nazionale si appresta a discutere la legge finanziaria per il 2025, la Commissione affari esteri edel Senato ha realizzato su rapporto sullo stato di implementazione della legge di programmazione militare (Lpm) 2024-2030.