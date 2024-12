‘The Garbage Man’ il nuovo film di Alfonso Bergamo al cinema

Leggi su Funweek.it

Con una premessa toccante ispirata alla tragedia di Melissa Bassi, il registapresenta il suo, TheMan, aldallo scorso 28 novembre. Al centro della pellicola c’è un uomo semplice e solitario, che trova bellezza e valore nel suo umile mestiere, trasformandolo in un atto di eroismo.Ilracconta, infatti, la storia di un uomo senza nome (interpretato da Paolo Briguglia), un netturbino schivo e tormentato dal proprio passato, che vive in una periferia del sud Italia. Apparentemente un antieroe, è animato dal desiderio di ripulire il mondo dal degrado morale e materiale che lo circonda. Tra oggetti abbandonati che egli considera “tesori” e un amore inaspettato che lo spinge a osare, il protagonista si trova a fronteggiare un sistema corrotto. In un crescendo di tensione che culmina in una lotta per il bene comune.