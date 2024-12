Liberoquotidiano.it - "Spostare la lingua è pericoloso": dopo il malore di Edoardo Bove, il super-esperto cambia il quadro

Il, l'intervento di Danilo Cataldi per disostruire le vie aree spostandogli la, poi il viaggio all'ospedale Careggi e il lieto fine.è salvo,aver rischiato la vita durante Fiorentina-Inter mettendo in apprensione anche i suoi compagni e quelli dell'Inter. Se i giocatori sono tornati in campo per preparare l'impegno di Coppa Italia in programma mercoledì contro l'Empoli, l'ex Roma sta bene e ha caricato i suoi compagni. Molti media, parlando di quanto accaduto, si sono focalizzati sull'intervento tempestivo di Cataldi, ritenuto come salvavita. Per questo Oriano Mecarelli, presidente della Fondazione Lie (Lega Italiana Contro l'Epilessia) ha diffuso una nota ufficiale per approfondire il tema delle manovre salvavita e smentire alcuni luoghi comuni associati all'attacco epilettico.