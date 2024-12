Iodonna.it - Se qualcuno avesse avuto dei dubbi sul fatto che Miranda Priestly fosse ispirata a lei, la direttrice di Vogue li ha fugati con un look a dir poco autoironico...

Quando si parla di regine di ghiaccio, difficilmente si sfugge al riferimento a Anna Wintour, una figura tanto affascinante quanto temuta. Con il suo caschetto perfetto, occhiali da sole neri e un portamento che trasuda potere, ladiè diventata, suo malgrado, la musa che ha ispirato, il personaggio interpretato da Meryl Streep nel celebre film Il diavolo veste Prada. La connessione tra le due è ormai indiscutibile, tanto che ogni volta che Wintour appare in pubblico, non possiamo fare a meno di pensare a quanto, della sua aura glaciale, sia stata catturata nel film. Lo stile codificato di Anna Wintour guarda le foto Anna Wintour, ilPrada per Il diavolo veste PradaL’ultimo esempio di questa “continuazione cinematografica” è arrivato sul red carpet londinese, in occasione della première di The Devil Wears Prada: The Musical.