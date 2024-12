Scream 7 | il cast cresce con Celeste O’Connor

Leggi su Cinefilos.it

7: ilcon(Ghostbusters: Minaccia glaciale, Madame Web) è la nuova aggiunta aldi7, come annuncia Deadline.I dettagli sul ruolo disono ancora segreti. Sarà protagonista insieme a Neve Campbell, che torna al franchise, e a Isabel May, che è stata scelta per interpretare la figlia della final girl di Campbell, Sidney Prescott. Meglio conosciuta per aver recitato in un paio di recenti film di Ghostbusters (Afterlife e Frozen Empire),è stato anche visto in Madame Web della Marvel, nel dramma diretto da Zach Braff A Good Person, nello slasher di scambio di corpi Freaky e nel dramma del Sundance Selah and the Spades.Sebbene i dettagli della trama non siano ancora stati divulgati, il film arriva sulla scia diVI, che ha incassato oltre 108 milioni di dollari a marzo 2023 solo negli USA.