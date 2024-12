Thesocialpost.it - Salento, scontro tra suv e furgone dei rifiuti: ci sono due indagati per omicidio stradale

Due personesotto indagine per l’incidenteche ha portato alla morte di Cosimo Bello, un 28enne originario di Gagliano del Capo, avvenuto il 21 novembre scorso a seguito di un gravetra un Suv e ilsu cui si trovava.Leggi anche: Irlanda, bimba di 8 anni difende la madre dalle coltellate del compagno e muoreTra glic’è il giovane di 20 anni al volante della Kia Sportage, che è risultato positivo all’alcol test, con un tasso alcolemico superiore al limite consentito. La procuratrice Maria Grazia Anastasia ha iscritto nel registro deglianche un collega di Bello, un 46enne di Presicce Acquarica, che guidava il camion dell’azienda “Bianco Igiene Ambientale”, specializzata nella raccolta dei. Questa iscrizione è un atto necessario per consentire alla procura di Lecce di avviare una consulenza tecnica per ricostruire la dinamica dell’incidente, affidata all’ingegnera Nataly Giannì.