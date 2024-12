Cityrumors.it - Rigopiano, la Cassazione ha deciso: ecco la clamorosa sentenza

Dopo otto anni, 29 vittime e famiglie distrutte è arrivata la tanto attesa decisione da parte dellae i verdetti fanno discutereOtto anni d’attesa. Dopo il silenzio, le polemiche e le tante vite e famiglie distrutte per la tragedia dell’Hotel didel 2017 dove hanno perso la vita 29 persone a causa di una valanga, la Corte diha emesso la sua, lahala(Ansa Foto) Cityrumors.itLa, dopo una lunghissima Camera di Consiglio, anche per via della complessità della situazione, viste le parti in causa coinvolte, ha confermato la condanna a 1 anno 8 mesi per l’ex prefetto di Pescara, Francesco Provolo, nell’ambito della vicenda legata alla strage didove, il 18 gennaio del 2017, una valanga travolse un hotel.