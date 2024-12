Napolipiu.com - Retroscena Raspadori: apertura alla Roma, vuole più spazio

L’attaccante del Napoli cerca maggiore minutaggio. La Gazzetta dello Sport rivela un clamoroso scenario di mercato per gennaio.Il futuro di Giacomopotrebbe tingersi di giallorosso. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’attaccante del Napoli, acquistato nell’estate dello scudetto come promessa del calcio italiano, starebbe cercando una nuova sistemazione per trovare maggiore.Il classe 2000, che non ha mai trovato una collocazione tattica ideale in maglia azzurra, avrebbe manifestato indirettamente la sua disponibilità al trasferimento. Una situazione emersa nelle ultime ore, come rivela il quotidiano rosa: “L’attaccante, che recentemente ha reclamato più, s’è indirettamente proposto anchenegli ultimi giorni”.Se con Luciano Spalletti aveva trovato qualcherisultando anche decisivo in alcune occasioni, sotto la gestione Antonio Conte il minutaggio si è drasticamente ridotto.