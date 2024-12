Ilrestodelcarlino.it - Presa a calci in faccia da uno studente

Ancona, 3 dicembre 2024 – Colpita asul volto e sulle gambe e mandata all’ospedale: solo per aver chiesto di lasciare libero il passaggio del suo palazzo e di non restare in un’area privata. Protagonista, suo malgrado, del gesto violento una donna di 56 anni residente in via Canale, a due passi da via Michelangelo e da piazzale della Libertà, aggredita da unodel liceo artistico ‘Mannucci’, appena maggiorenne. Il giovane, infatti, è stato fermato poco dopo i fatti da un funzionario di polizia fuori servizio, residente nei pressi. La 56enne, sotto choc per l’accaduto, ha sporto regolare denuncia, ma soprattutto poco dopo l’aggressione si è fatta refertare al pronto soccorso dell’ospedale di Torrette per i traumi subiti. Non stiamo parlando di graffi o lividi, ma traumi agli arti inferiori oltre ai segni sul volto, per una prognosi di ben 30 giorni.