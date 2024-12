Anteprima24.it - Povertà educativa, il progetto di “Nuova Dimensione”

Tempo di lettura: 2 minutiGiovedì 5 Dicembre alle or 18:00 al Circolo della Stampa di Corso Vittorio Emanuele II, n 6, ad Avellino, l’associazione “APS”, presidente Marco Perrotti, presenta “Salvatore Di Giacomo: le Novelle napolitane e l’umanità meridionale”finanziato dalla Regione Campania Politiche Culturali e Turismo DD n.832 del 02/12/202, nell’ambito del Piano di promozione culturale 2024.Il, che ha come finalità primaria il contrasto allae alla dispersione scolastica, intende proporre una idea antica e moderna allo stesso tempo e richiamare alla lettura “raccontata”, un mondo scomparso dalle memorie attuali ma che, opportunamente rievocate, potranno far apparire nelle menti dei giovani di oggi una profonda realtà sociale e umana della nostra Regione, svolgendo altresì una funzione narrativa essenziale nella descrizione del dramma che il mezzogiorno ancora oggi vive.