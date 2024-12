Ilrestodelcarlino.it - Più inglesi con i voli per Londra?

La scelta di British Airways di una nuova tratta per il 2025 in servizio fra Rimini eè stata salutata a Ravenna come una possibile fonte di una nuova importante quota di visitatori. Le aspettative di Palazzo Merlato sono alte, in particolare in coincidenza con l’inaugurazione sabato del museo dedicato a Lord Byron, nel luogo in cui visse nel 1821. Curiosamente, i turisti britannici rappresentano una quota minore di quanto ci si aspetterebbe nel totale di coloro che arrivano a Ravenna, classifica dominata comprensibilmente da francesi e tedeschi. Nonostante Ravenna sia stata immortalata anche da un componimento di Oscar Wilde, sono appena 20mila i britannici arrivati in città nel 2023, contro i 30mila ‘cugini’ americani.