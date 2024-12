Lettera43.it - Nft, Nike chiuderà la piattaforma Rtfkt a gennaio 2025

Anchedice addio agli Nft. Con un post su X, l’azienda ha annunciato infatti la chiusura a partire dadellaRftkt (da pronunciare Artifact), startup acquisita dal gigante dell’abbigliamento alla fine del 2021 e divenuta celebre per il lancio delle sneakers per il metaverso. «Insieme abbiamo fatto qualcosa di rivoluzionario: una comunità dove i confini tradizionali tra creatività digitale e fisica si sono dissolti», ha spiegato la società sui social. «Oggi, annunciamo il piano per cessare le operazioni». Rftkt ha intenzione di aggiornare un sito web al fine di illustrare il lavoro che ne ha definito il viaggio e la mission affinché «lo spirito dell’innovazione viva nei progetti dei creator». Prima dell’addio ci sarà spazio per un’ultima collezione, Blade Drop, a «testimonianza dell’impegno per superare confini e fondere mondi».