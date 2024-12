Lanazione.it - Neve sui Monti Sibillini, il video suggestivo da Castelluccio di Norcia

di(Perugia), 3 dicembre 2024 – Isi colorano di bianco, l'inverno bussa alle porte, che sia una stagione come ai vecchi tempi? Lo spettacolarein timelapse del 1 dicembre dadi(a 1.452 metri sul livello del mare) realizzato da Scenari Digitali sembra dire di sì. La webcam a energia solare è stata riattivata adicon una campagna di crowdfunding nel 2019, che ha coinvolto donatori da tutta Italia. Il progetto "La webcam di" è stato realizzato in collaborazione con il CAI Umbria, Per la Vita dionlus, CNA Umbria, Eppela, Umbriameteo e alcune centinaia di sostenitori dall'Italia e dall'estero. "Scenari Digitali srl" è una startup con sede a Foligno, che opera nel settore dell'information technology con una consolidata esperienza nei sistemi webcam stand alone in ambienti montani.