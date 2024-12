NBA 2024 2025 | tonfo Lakers contro Minnesota Atlanta vince la quarta di fila

Leggi su Sportface.it

Quinta sconfitta nelle ultime sette partite per i Los Angeles, che nella notte di NBAcrollano sul campo deiTimberwolves per 109-80 in una serata in cui l’unica nota positiva sono i 20 punti di Russell al rientro. Davis si ferma a 12 punti e 11 rimbalzi, mentre LeBron ne mette appena 10 ma, soprattutto, sale a zero triple segnate nelle ultime diciannove tentate. Per i Timberwolves, invece, da sottolineare anche i 52 punti arrivati dalla panchina.vittoria consecutiva per gliHawks, che hanno la meglio su New Orleans, sempre colpita da numerose assenze, per 124-112 con i 22 punti di Hunter dalla panchina e dalla quindicesima doppia doppia di Trae Young (12 punti e 15 assist). Vincono anche i Boston Celtics, che dominanoi Miami Heat imponendosi per 108-89 con i 29 punti di Brown e i 25 di Pritchard dalla panchina.