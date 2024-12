Minime sotto lo zero ma le massime arrivano fino ai 10C

Bergamonews.it - Minime sotto lo zero, ma le massime arrivano fino ai 10°C

Un anticiclone centrato sull’Europa centro-meridionale garantirà sulla nostra regione tempo abbastanza stabile e non troppo freddo con qualche nebbia da inversione sulle aree di pianura. Dal prossimo fine settimana sarà possibile l’arrivo di aria più fredda ma con effetti ancora da valutare. Le previsioni di Gabriele Galastro del Centro Meteo Lombardo.Martedì 3 dicembre 2024Tempo Previsto: Per l’intera giornata su tutta la regione cielo variabilmente nuvoloso.In mattina sui rilievi Alpini possibilità di qualche debole nevicata (quota neve sui 1300/1500 metri); altrove tempo asciutto.Temperature:comprese tra -2°C e +4°C con valori maggiori nelle aree densamente urbanizzate,comprese tra +7°C e +10°C.Venti: In pianura deboli da nord-est, in quota deboli da sud-est.Mercoledì 4 dicembre 2024Tempo Previsto: Nel primo mattino sui rilievi e l’alta pianura cielo poco nuvoloso; sulla medio-bassa pianura possibili nebbie.