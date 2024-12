Ilrestodelcarlino.it - "Megabox insufficiente da ogni punto di vista"

Terza sconfitta consecutiva per la. Dopo una maratona, finita la tie-break, le tigri vengono superate dalla matricola Pinerolo. Le piemontesi espugnano il campo pesarese dopo aver condotto per due set. Dal terzo in poi cambia l’atteggiamento delle biancoverdi che costringono le torinesi al quinto. Un ultimo parziale durato 31’. Lotta senza esclusione di colpi, peccato che le ragazze di coach Pistola abbiano commesso tanti errori che hanno condizionato una sfida infinita. Stavolta il passo falso brucia di più perché arrivato in un confronto diretto davanti al proprio pubblico. Una vittoria su Pinerolo avrebbe consolidato l’ottavo posto delle tigri, che ora sono invece risucchiate indietro nella lotta per qualificarsi alle Final Eight di Coppa Italia, riservate alle prime otto classificate al termine del girone di andata.