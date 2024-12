Ilgiorno.it - La signora del thriller: "Milano fucina di storie. Ogni dettaglio ci parla"

Esce di casa con il buio. Poi guida dalla sua campagna fino a. E torna quando la notte è alle porte. Starebbe bene, Elisabetta Cametti, tra i personaggi dei suoi romanzi. Laitaliana del, così è conosciuta nei salotti televisivi, originaria del Biellese, con in tasca una laurea in Economia e Commercio presa all’Università Bocconi, è stata direttrice generale della divisione collezionabili della casa editrice De Agostini e poi ha lavorato nel gruppo Eaglemoss a Londra. Adesso è consulente editoriale oltre che opinionista in programmi delle reti Rai e Mediaset. Argomento? La cronaca nera. Ma è soprattutto nella scrittura che ha trovato la sua dimensione. Autrice di romanzi e di opere letterarie che scavano nei fatti di cronaca recentissimi. Come l’ultima: “I dettagli del male” (Edizioni Piemme), "il mio quattordicesimo libro, in cui approfondisco casi criminali – spiega l’autrice – che hanno un denominatore comune: sono tutti avvenuti in famiglia, mostrando quanto può essere distruttiva la forza che dall’amore passa all’estremo opposto, nel posto in cui dovremmo sentirci più al sicuro".