Sport.quotidiano.net - La ripresa. Oggi tutti al lavoro. Da valutare i numerosi infortuni

Leggi su Sport.quotidiano.net

Riprenderannoal Bertoni gli allenamenti del Siena, in vista della sfida con la Fezzanese, in programma domenica al Franchi alle 14,30. Se Lorenzo Lollo salterà la partita perché squalificato (già nell’elenco dei diffidati, è stato ammonito al Malservisi-Matteini), saranno dale condizioni degli infortunati: Tirelli, Fort (il cui rientro, dopo la lussazione alla spalla rimediata al Lotti di Pbonsi, si sta avvicinando) e Semprini che si è infortunato a un ginocchio la scorsa settimana; l’attaccante bianconero sarà sottoposto a ulteriori accertamenti nelle prossime ore, per stabilire l’entità del problema e i tempi di recupero. Daanche la situazione di Cavallari: il difensore, come contro il Trestina, a Bagno di Gavorrano è uscito anticipatamente dal campo, facendo spazio a Biancon, per un indurimento del polpaccio.