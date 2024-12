Lettera43.it - La Cina ha annunciato lo stop all’export di semiconduttori negli Stati Uniti

Lahalocon effetto immediatoverso glidi componenti chiave per la produzione dei microprocessori. La stretta riguarda gallio, germanio, antimonio e materiali superduri correlati a causa delle preoccupazioni «per la sicurezza nazionale», secondo una nota del ministero del Commercio. Sono materiali essenziali nella produzione di chip, nelle tecnologie delle energie rinnovabili e nelle applicazioni di difesa, rendendo il divieto un’escalation significativa delle tensioni commerciali tra Washington e Pechino. La decisione del governo cinese arriva all’indomani dell’ulteriore stretta Usa alle esportazioni di 140 aziende cinesi specializzate nella realizzazione deiche servono per produrre i chip. L’obiettivo delle restrizioni, hanno detto i funzionari del ministero del Commercio degli, era quello di rallentare lo sviluppo da parte delladi strumenti avanzati di intelligenza artificiale che possono essere utilizzati in guerra e di minare l’industria deidel Paese, che minaccia la sicurezza nazionale deglie dei suoi alleati.