Panorama.it - La Biblioteca Nazionale di Israele celebra i 100 anni dalla morte di Franz Kafka con una mostra

Ladiè una delle più grandi strutture del Medio Oriente e ospita oltre 4 milioni di opere tra libri, giornali storici, fotografie, collezioni personali e manufatti. Si trova a Gerusalemme e si contraddistingue anche per essere una delle tre istituzioni al mondo che conserva elementi dell'archivio personale e letterario di(1883-1924), lo scrittore ebreo praghese che ha rivoluzionato la letteratura del XX secolo. Perre i 100dell’autore boemo, è stata organizzata la: Metamorfosi di un autore" in cui la vita dello scrittore è rappresentata in tutte le sue svariate avventure, concedendo ai visitatori non solo la possibilità di esplorarne le opere, ma anche di conoscere i rapporti con la famiglia, gli amici e le persone più care.