Inter andamento dei prestiti | esulta solo A Stankovic!

Molti giocatori di proprietà dell’sono protagonisti dinei principali campionati europei. L’unico are in questo weekend è Aleksandar, faro del centrocampo del Lucerna.RIEPILOGO– Il primo weekend di dicembre non è decisamente positivo per i giocatori dell’attualmente in prestito. A partire da quello di Sebastiano Esposito, che subentra nel secondo tempo di Milan-Empoli, pochi minuti prima del 3-0 definitivo dei rossoneri. E non va bene nemmeno al fratello minore Francesco Pio Esposito: la striscia di 3 gol consecutivi con altrettante vittorie si ferma a Palermo, coi padroni di casa che si impongono per 2-0.invece Aleksandar, sempre più colonna portante del centrocampo del Lucerna (vittoria per 2-0 contro l’Yverdon che vale il -3 dalla vetta in campionato).