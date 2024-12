Il Prefetto lancia l’Osservatorio sullo stato dell’Irpinia

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 3 minutiQuesta mattina, nel corso di una conferenza stampa, ildi Avellino, Rossana Riflesso, ha presentato una nuova iniziativa finalizzata a conoscere da vicino la situazione del territorio provinciale attraverso un progetto innovativo:della provincia.Un’attività inedita che prevede un vero e proprio “viaggio” all’interno, articolata in aree omogenee composte da un massimo di cinque o sei Comuni. L’obiettivo è quello di favorire un dialogo diretto e costruttivo con le Istituzioni, le Forze dell’Ordine, gli Enti Locali, le associazioni e, soprattutto, con i cittadini.Si tratta, dunque, di un dialogo aperto per comprendere criticità e priorità, con incontri che si terranno in ciascuna area, coinvolgendo gli attori rilevanti del territorio per un confronto sui principali temi di interesse, quali la sicurezza, le problematiche sociali e altre questioni specifiche che caratterizzano ogni comunità.