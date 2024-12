Top-games.it - I 5 migliori giochi post apocalittici

Leggi su Top-games.it

Il mondo come lo conosciamo potrebbe non rimanere lo stesso e non è detto che necessariamente debba migliorare, ma è molto più probabile che peggiori. L’immaginarioapocalittico è sempre presente nella seconda ipotesi soprattutto nei video. Ecco a tal proposito i 5.Metro 2033, tra iSerie tratta dai libri di successo dello scrittore russo Dmitrij Gluchovskij, Metro 2033 parla di un mondo devastato da una guerra atomica che costringe i moscoviti sopravvissuti a vivere nella rete metropolitana della capitale sovietica.La sensazione di trovarsi nell’inverno nucleare braccati dalle creature formatisi dopo l’esplosione delle radiazioni è restituita con un senso di angoscia e terrore. Davvero un’ottima serie che consigliamo di giocare e anche leggere.