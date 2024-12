361magazine.com - Grande Fratello, Zeudi Di Palma entra nella Casa: la reazione di Alfonso D’Apice

Leggi su 361magazine.com

, l’ex Miss ItaliaDi: ladegli inquilini e di, l’ex Miss ItaliaDiquesta sera nel corso della nuova diretta ha varcato lando a far parte del cast dei concorrenti di questa nuova edizione. Il conduttoreSignorini chiede la complicità di Luca Calvani di andare in confessionale dove svela: “Stasera entrerà una nuova agguerritissima concorrente”. Calvani tornando in salone rivela agli inquilini inediti dettagli: “In questa busta ci sono informazioni sulla nuovissima concorrente di. Fa l’università, è single e dice di essere permalosa e vendicativa”. Leggi anche, il rimprovero di Signorini: “E’ inaccettabile”Ladel concorrentedallo studio fa una precisazione: “Ha avuto una frequentazione con un uomo della”.