Tvzap.it - “GF”, la frase choc di Signorini a Shaila: la sua reazione

Leggi su Tvzap.it

News tv. “GF”, ladi: la sua. Ieri sera, 2 Dicembre 2024, su Canale 5 in diretta tv è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello. Tra i protagonisti assoluti della serata sicuramenteGatta e Lorenzo Spolverato, con la loro amicizia speciale nata sotto i riflettori. Dopo la mezzanotte c’è stato un siparietto decisamente particolare tra Alfonsoe la gieffina. ( dopo le foto)Leggi anche: “Grande Fratello”, perchè stasera non va in ondaLeggi anche: “Grande Fratello”, i nominati di ieri sera: nomi clamorosiLeggi anche: “Grande Fratello”, scontro imbarazzante traed Helena: pubblico sconvolto (VIDEO)Leggi anche: “Grande Fratello”, Gessica attacca: parole durissime“GF”, lasconvolgente di: la suaDurante la diretta del Grande Fratello di ieri sono accadute molte cose inteanti, tra cui l’entrata di nuovi concorrenti.