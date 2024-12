Temporeale.info - Formia / Maltrattamenti in famiglia, denunciato a piede libero un 57enne

Leggi su Temporeale.info

– Lo scorso 28 novembre, i Carabinieri della Stazione di(LT), all’esito di attività investigativa, hannoin stato di libertà, un uomooriginario di Napoli e residente a, per “in“. Secondo quanto ricostruito dalle attività d’indagine dei Carabinieri, l’individuo avrebbe, in più occasioni, posto in essere aggressioni fisiche .L'articoloinunTemporeale Quotidiano.