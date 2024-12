Liberoquotidiano.it - "Era stordito, cosa mi ha detto dopo la sentenza": il legale svela le parole di Turetta dopo l'ergastolo

Leggi su Liberoquotidiano.it

. Carcere a vita per Filippo, l'omicida di Giulia Cecchettin, uccisa brutalmente tra l'11 e il 12 novembre 2023, dunque buttata nei boschi di Bracis, prima cheiniziasse la sua lunga fuga conclusa in Germania. La condanna della Corte d'Assise di Venezia, come, è. I giudici però hanno escluso l'aggravante di stalking e soprattutto della crudeltà, cirnza controversa su cui ha espresso i suoi dubbi anche il padre di Giulia, Gino Cecchettin.ha passato l'intera udienza a testa bassa, lo sguardo vuoto, senza mai guardare nessuno. Non ha cambiato atteggiamento nemmeno durante la lettura della, durante la quale è rimasto impassibile, lo sguardo rivolto verso il basso. Successivamente, ildel ragazzo, Giovanni Caruso, ha dichiarato: "ha compreso la decisione, gliene ho spiegato il senso", il riferimento era all'esclusione delle due aggravanti.