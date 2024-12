Ecco quando finisce Grande Fratello si è scoperto dopo la puntata | la data smentisce tutti

Leggi su Caffeinamagazine.it

Ilè andato in onda nella serata del 2 dicembre e, alla luce degli ultimi aggiornamenti, in molti hanno capitofinirà il reality show. Ci sono state tante voci sulla chiusura del programma e ora forse siamo arrivati alla verità. Anche perché nelle ultime ore c’è stata una comunicazione importante, inerente proprio la trasmissione di Canale 5.Nella casa delci sono stati grossi litigi in questi ultimi giorni, ma c’è pure stata un’altra novità rilevante e che potrebbe essere decisiva per il futuro e quindi la chiusura del reality. Andiamo a vedere insieme quali sono state le ultime news e cosa dobbiamo aspettarci.Leggi anche: “Allora qui siamoco***”., Jessica choc su Helenala diretta, la notizia sulla chiusura del programma: cosa è venuto fuoriInnanzitutto alsono entrati nuovi concorrenti.