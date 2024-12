Doppio allarme bomba a Roma in tribunale e in Cassazione | artificieri al lavoro

Leggi su Dayitalianews.com

Questa mattina una telefonata anonima all’1-1-2 ha annunciato la presenza di due bombe: una in corte die l’altra aldi. Sul posto sono stati mandati subito gliche hanno avviato le operazioni di bonifica.L’L’è scattato oggi, martedì 3 dicembre, verso le 10:00 all’interno dei due palazzi di giustizia, che si trovano a piazzale Clodio e a piazza Cavour. Glidella polizia si sono recati in, mentre quelli dei carabinieri inattivando tutte le procedure per la messa in sicurezza. Tuttavia, almeno finora, sembra che non siano stati emanati ordini di evacuazione degli edifici.La telefonata è arrivata mentre era in corso l’udienza a piazzale Clodio nel processo Regeni, mentre innel pomeriggio è prevista la sentenza sulla strage di Rigopiano.