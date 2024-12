Bergamonews.it - Dal Giappone a Bergamo per insegnare lotta allo spreco e aumento delle performance: a lezione dai “Toyota Old Boys”

Sperimentato con successo gli anni scorsi, torna auxiell Dojo Genba Experience, il percorso di formazione alla scoperta dei segreti dell’efficientamento dei processi aziendali, organizzato da auxiell, azienda di consulenza con sede a Padova che migliora leorganizzazioni in cui opera.L’appuntamento è al Kilometro Rosso di, in via Stezzano 87, per una giornata di formazione che offre l’opportunità di apprendere i principi e le tecniche lean direttamente da chi le ha vissute e insegnate per anni nell’azienda che ha pionieristicamente avviato questo approccio ormai diffuso in tutto il mondo e in tutti gli ambiti. Dopo l’appuntamento del 2 a Modena, il 5 dicembre (e poi il 6 a Torino), iOld, ex manager con esperienza quarantennale ine trainer certificati delProduction System, spiegheranno i concetti applicabili fin da subito alla linea produttiva, per migliorare la produttività e rendere più fluidi i processi.