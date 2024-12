Terzotemponapoli.com - Clemente di San Luca: Napoli tra primato e dubbi

Leggi su Terzotemponapoli.com

Segnali di crescita, ma il gioco offensivo resta un’incognitaGuidodi San, Ordinario di Diritto Amministrativo presso l’Università della Campania Luigi Vanvitelli, ha offerto una riflessione articolata sullo stato attuale del. La vittoria contro il Torino, secondo l’accademico, ha mostrato segnali positivi, specialmente in termini di occasioni da gol. Le prestazioni di giocatori come Lukaku, Kvaratskhelia, Oliveira e Simeone hanno dato speranza, mostrando un attacco più vivace rispetto al passato. Tuttavia, nonostante il miglioramento, resta evidente un problema strutturale: il gioco d’attacco continua a mancare di fluidità e incisività.Il, pur avendo una rosa di altissima qualità, non riesce ancora a dimostrare una netta superiorità sugli avversari.di Sansottolinea come i tifosi vivano le partite tra ansia e speranza, consci della solidità difensiva, ma incerti sulla capacità di segnare.