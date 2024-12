Ilgiorno.it - Busto Arsizio, benzinaio eroe spegne un incendio al distributore e salva madre e figlia

Leggi su Ilgiorno.it

(Varese), 3 dicembre 2024 - Attimi di puro terrore questa mattina a, quando un’auto ha improvvisamente preso fuoco aldi carburante Ip in via Per Fagnano. Erano circa le 8 quando il veicolo, con a bordo una donna di 42 anni e ladi 10, è stato avvolto dalle fiamme, trasformando una banale sosta per il rifornimento in una corsa contro il tempo per la vita. Lae la bambina sono riuscite a uscire dall’abitacolo, gridando disperatamente aiuto. Ma è stato un giovane di 27 anni, addetto al, a compiere un gesto di straordinario coraggio: senza esitazione, ha afferrato un estintore e si è gettato verso l’auto in fiamme. Attorno a lui, le pompe di benzina rappresentavano un pericolo imminente, ma la sua priorità era chiara: evitare una catastrofe.