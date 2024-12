Bove e il malore in campo | il calcio si ferma tutti uniti in un solo cuore per Edoardo

Leggi su Ilfaroonline.it

Firenze, 3 dicembre 2024 – Non era passato tanto dal fischio d’inizio del big match Fiorentina-Inter, disputatosi il 1 dicembre, ma al 17? minuto tutto si, centrocampista viola, si accascia a terra improvvisamente. Panico inper quelli che sono sembrati attimi infiniti di apprensione.Cosa è successosi stava allacciando gli scarpini prima di crollare sul terreno di gioco. Poco prima del, si era cambiato la maglia, era rimasto a torso nudo, dopo aver preso una botta fra il torace e la milza in seguito ad un scontro con l’esterno dell’Inter Denzel Dumfries – come riporta l’Adnkronos – e sembra che avesse fatto cenno alla propria panchina di avere qualche capogiro. Le immagini della partita hanno poi mostrato il 22enne centrocampista che si allaccia gli scarpini, fa qualche passo, barcolla, prima di accasciarsi sul, privo di sensi.