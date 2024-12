Ilrestodelcarlino.it - Borghi in moto, il trionfo di Offida

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

si aggiudica il primo posto nel Trofeoin2024, promosso da Ipiù Belli d’Italia, per essere stata la città più visitata daiciclisti. "Questo risultato dimostra concretamente la crescita e l’appeal del nostro Comune nel settore turistico – commenta l’assessore al turismo, Isabella Bosano – frutto di impegno, programmazione e investimenti da parte dell’amministrazione e degli operatori di settore". "Una straordinaria notizia e una grandissima soddisfazione non solo per l’amministrazione comunale ma per tutta la nostra comunità"conclude il sindaco Luigi Massa.