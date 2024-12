Notizie.com - Bonus di Natale 2024, prezzi dei biglietti alle stelle e inchiesta dell’Antitrust: le festività ad ostacoli degli italiani

Leggi su Notizie.com

I lavoratori, pubblici e privati,sono in attesa deldi: nel mentre, studenti e docenti sonoprese con i trasporti.Ilsi prospetta adtra richieste,, proteste, viaggi e dovute inchieste in corso. Partiamo prima di tutto dbuone notizie: il cosiddettodista per arrivare.didei: lead(CANVA FOTO) – Notizie.comParliamo nello specifico dall’indennità inizialmente prevista dal decreto omnibus. Si tratta di una cifra, pari a 100 euro, che sarà destinata ai lavoratori, e che verrà corrisposta unitamente13esima mensilità. È un provvedimento finanziato dal governo con 100 milioni di euro.