BOMBA dalla Turchia: Senesi nel mirino di Napoli. C'è l'ok di Conte

Il tecnico azzurro gradirebbe l’arrivo del centrale argentino per rinforzare la retroguardia. Manna al lavoro sul mercato di gennaio.Ilè alla ricerca di rinforzi per la difesa in vista del mercato di gennaio. Il tecnico Antonioavrebbe dato il suo gradimento per un nuovo innesto nel reparto arretrato, il direttore sportivo Giovanni Manna lavora per individuare il profilo giusto.Una novità importante arriva dal giornalista ed esperto di calciomercato Ekrem Konur, che attraverso il proprio profilo X ha rivelato: “Marcosè nella lista delper potenziali rinforzi difensivi in vista dell’imminente mercato di gennaio. È da tempo nel loro, in quanto cercano di rafforzare le loro opzioni difensive”.Marcos, classe 1997, rappresenterebbe un profilo ideale per la retroguardia azzurra.