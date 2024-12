Oasport.it - Basket, l’Olimpia Milano ospita la Stella Rossa per continuare la rimonta in Eurolega

Torna in campo domani sera l’EA7 Emporio Armanie per la tredicesima giornata diall’Unipol Forum di Assago arriva laBelgrado. Per i ragazzi di Ettore Messina una chance importante per dare continuità ai risultati delle ultime settimane, in particolare alla bella vittoria a Istanbul contro il Fenerbahce settimana scorsa.è attualmente dodicesima, con sei vittorie e altrettante sconfitte, ma a pari merito con altre tre formazioni e, virtualmente, in piena zona play-in. Non solo, perché dopo un avvio di stagione europea da dimenticare, Shields e compagni hanno uno score di 5 vittorie e 1 sconfitta nelle ultime sei gare disputate, con laverso la parte alta della classifica che si sta piano piano concretizzando.Proprio per questo motivo i biancorossi non possono permettersi passi falsi in casa contro formazioni assolutamente alla loro portata come lao, venerdì, il Villeurbanne.