Auto elettriche, Ue ferma sul 2035 e ipotesi congelamento per le multe sulle emissioni

L’Ue non cambia strada, ma anzi conche per permettere il passaggio completo alle, entro ildovràrsi la produzione di quelle a motore termico. L’Italia, dunque, vede sempre più sfumarsi il progetto del ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso di proporre e ottenere la proroga della scadenza. La decisione è stata presa dal cosiddetto tavolo von der Leyen, con la presidente della Commissione europea che starebbe anche valutando l’di congelare lealle casemobilistiche dovute al mancato rispetto dei parametri stabiliti di emissione., resta lo stop a diesel e benzina nelLa decisione della Commissione europea di non prorogare a dopo ilil passaggio totale alleera già stata in parte annunciata dalla vicepresidente con delega alla Transizione pulita Teresa Ribera che precisato che non si trattasse di un’presa anche solo in considerazione.