Antognoni su Bove | Ai tempi del mio malore non c’era il defibrillatore in campo La tempestività dei soccorsi fondamentale

La Stampa intervista Giancarlo, bandiera e capitano della Fiorentina tra gli anni settanta e ottanta, con il record di presenze in tutte le competizioni. Il 22 novembre del 1981 visse un episodio analogo a quello accaduto al’altra sera in; ebbe un arresto cardiaco dopo un’uscita spericolata del portiere Martina.Vedendo la drammatica scena dia terra, le è tornato in mente il suo?«Sono due dinamiche completamente diverse. Nel mio caso ilfu determinato da uno scontro di gioco con il portiere avversario. Allora nonilin. Ecco, vorrei soffermarmi sulla prontezza dei: in situazioni di tale emergenza, anche un semplice secondo può fare la differenza»Leggi anche: I soccorritori di: «Il problema era ampio, durante il trasporto è stato defibrillato»Per l’ennesima volta, angoscia a paura hanno toccato nuovamente Firenze e la Fiorentina.