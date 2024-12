Game-experience.it - 30th Anniversary PlayStation Partner Awards 2024 Japan Asia, Sony svela i vincitori

ha rivelato idel, annunciando di conseguenza quali sono stati i giochi di maggiori successo usciti nel corso di quest’anno su PS4 e PS5 realizzati da team e publishertici.Scopriamo qui sotto quali sono stati i giochi premiati nel corso del:Excellent Award (i giochi che hanno avuto un impatto consistente e significativo oltre che successo commerciale nei tre anni passati)Genshin Impact (HoYoverse)Grand Award (i tre giochi sviluppati nella regione Giappone/con le vendite globali più elevate tra ottobre 2023 e settembre)Black Myth: Wukong (Game Science Interactive Technology)Elden Ring: Shadow of the Erdtree (FromSoftware, Inc / Bandai Namco Entertainment Inc.