Viabilità Roma Regione Lazio del 02-12-2024 ore 08 | 45

DEL 2 DICEMBREORE 08.35 TOMMASO RENZIBUONA DOMENICA E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON L’A1-NAPOLI, DOVE A SEGUITO DI UN INCIDENTE SI TRANSITA SU UNA SOLA CORSIA DI MARCIA ALL’ALTEZZA DI VALMONTONE, TRAFFICO INCOLONNATO A PARTIRE DA COLLEFERRO IN DIREZIONE DELLA CAPITALECI SPOSTIAMO SUL RACCORDO, DOVE LE CODE INTERESSANO LA CARREGGIATA ESTERNA TRA PISANA E VIA DEL MARE E TRA PRENESTINA E TIBURTINA, MENTRE IN INTERNA IL TRAFFICO RALLENTA TRA CASSIA BIS E SALARIA, TRA DIRAMAZIONENORD E TIBURTINA E TRA DIRAMAZIONESUD E ARDEATINACODE A TRATTI SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA TOR CERVARA E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO, MENTRE IN SENSO OPPOSTO IL TRAFFICO RALLENTA TRA TOR CERVARA E IL RACCORDOINCOLONNAMENTI SULLA DIRAMAZIONENORD TRA SETTEBAGNI E IL RACCORDO PER DIFFICOLTA DI IMMISSIONE SU QUEST’ULTIMOCODE SULLA-FIUMICINO TRA IL PARCO DE MEDICI E IL PONTE DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE DEL CENTRORALLENTAMENTI SULLA FLAMINIA TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI IN DIREZIONE DEL CENTRO DELLA CAPITALE, SITUAZIONE ANALOGA SULLA SALARAI ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DELL’URBEMOLTO TRAFFICATA LA PONTINA DOVE I RALLENTAMENTI INTERESSANO I TRATTI CASTELNO-CASTEL DI DECIMA E SPINACETO-RACCORDO, IN ENTRAMBI I CASI IN DIREZIONE DELLA CAPITALECI FERMIAMO QUI DA TOMMASO RENZI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, A SEGUIRE UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral