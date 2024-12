Liberoquotidiano.it - "Stavo per cedere": Gerry Scotti confessa, per chi ha quasi 'tradito' Mediaset | Video

Leggi su Liberoquotidiano.it

C'è stato un momento in cuiè stato vicinissimo a lasciare. No, non negli ultimi anni, quando aveva ormai raggiunto ogni possibile risultato. Ma negli anni Ottanta, quando ancora era un volto emergente del Biscione. La confessione arriva a Che tempo che fa, sul Nove, ospite di Fabio Fazio. "peralle lusinghe di un piccolo polo, Odeon Tv, e il cacciatore di teste era un grande della televisione, Lillo Tombolini - ricorda-. Mi ha mandato a chiamare, mi ha detto: 'Basta fare Deejay television e quelle robe lì. Io ho il programma per te, noi con questo spacchiamo. Mi dà una cassetta, si intitolava The Wheel of fortune, La ruota della fortuna. La guardo e dico: 'Però, non è male..".ci pensa due o tre giorni, ma nel frattempo finisce a letto per un colpo della strega.